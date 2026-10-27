Пезешкиан: блокада Ирана со стороны США угрожает энергорынкам

Морская и воздушная блокада Ирана со стороны США угрожает стабильности мировых энергетических рынков. Крупнейшие поставщики энергии должны осудить действия Вашингтона.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на восьмом саммите Форума стран — экспортёров газа в Москве.

«Введение односторонних санкций против стран и экономический терроризм в форме морской и воздушной блокады Исламской Республики Иран со стороны США, а также давление на другие страны с целью заставить их подчиняться этой блокаде — ещё одни незаконные действия, которые ставят под серьёзную угрозу стабильность энергетических рынков. Они должны быть осуждены крупнейшими мировыми поставщиками энергии и эффективно пресечены», — заявил Пезешкиан.

По его словам, военное вмешательство США в районе Персидского залива затрагивает не только страны региона, но и нарушает процессы ценообразования, поставок и транспортировки энергоресурсов, создавая угрозу для роста мировой экономики.

Источник: ТАСС