В Баку мужчина избил жену из-за стиральной машины

В Баку возбуждено уголовное дело против мужчины, избившего свою жену.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az, инцидент был зафиксирован в Насиминском районе.

57-летний Сахиль Гасымов (имя изменено) избил жену в их собственном доме, нанеся ей телесные повреждения.

Причиной этого стала работа стиральной машины в ночь инцидента. Так, по словам Сахиля, в тот вечер он выпил пива, вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и хотел лечь спать. Однако шум стиральной машины помешал ему. Когда он попытался выключить машину, между ним и женой возник спор. В ходе ссоры Сахиль ударил женщину, причинив ей травмы.

Пострадавшая обратилась в полицию в связи с произошедшим. На основании жалобы в отношении Сахиля Гасымова было возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый заявил, что раскаивается в своем поступке и возместил ущерб, причиненный потерпевшей.

В свою очередь, потерпевшая женщина отметила, что не имеет к мужу никаких претензий и требований.

Суд принял решение о прекращении уголовного дела и освобождении С. Гасымова от ответственности.