Ученые НАНА обратились к Пезешкиану

Группа ученых Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) направила официальное обращение президенту Ирана Масуду Пезешкиану.

В обращении подчеркивается, что беседы на азербайджанском языке, которые иранский лидер проводит во время встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также в ходе визитов в Баку, Шушу и Ханкенди, служат укреплению взаимного доверия и межгосударственных отношений. Ученые НАНА призвали президента Ирана принять государственные меры для реализации законных прав многомиллионного азербайджанского населения страны.

«Коренное азербайджанское население Ирана стремится к получению образования на родном языке в средних и высших школах, а также к развитию национальной прессы и литературы. Однако их законные права в этой сфере до сих пор не реализованы, что вызывает обоснованную обеспокоенность. В современном мире осталось крайне мало народов, лишенных возможности читать и писать на родном языке. Права азербайджанцев Ирана на образование на родном языке должны быть обеспечены», — отмечается в документе.

В обращении подчеркивается необходимость открытия школ с обучением на азербайджанском языке, а также выдачи разрешений на печать газет, журналов, научной и художественной литературы. Ученые напомнили, что уважение к родному языку и культуре народов является важной исторической задачей руководителя государства и отвечает принципам Конституции ИРИ.

В завершение авторы письма выразили готовность безвозмездно передать школам с азербайджанским языком обучения необходимый объем учебников, словарей, энциклопедий и художественной литературы, а также направить квалифицированных специалистов для бесплатного преподавания на основе межгосударственных соглашений.