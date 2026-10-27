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Путин: Европа сама загнала себя в ловушку

Редакция 1news17:17 - Сегодня
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Путин: Европа сама загнала себя в ловушку

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Евросоюза столкнулись с последствиями отказа от российского газа. Выступая на Форуме стран — экспортёров газа в Москве, он напомнил поговорку: «Не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь».

По словам Путина, отказ от российских энергоресурсов наносит ущерб европейской промышленности и социальной сфере. При этом Россия, как утверждает российский президент, остаётся ответственным поставщиком газа на зарубежные рынки и занимает первое место в мире по запасам этого топлива.

Путин также отметил, что мировой газовый рынок столкнулся с неопределённостью из-за сокращения предложения при сохраняющемся спросе. На этом фоне цены резко выросли, однако впоследствии могут столь же существенно снизиться.

По словам главы российского государства, природный газ обеспечивает около четверти мирового энергобаланса. Он прогнозирует, что к 2050 году ежегодное потребление газа в мире может достичь 5,5 трлн кубометров. На страны — участницы форума, по его данным, приходится около 70% мировых запасов газа.

Кроме того, Путин предложил партнёрам проработать оптимизацию маршрутов поставок топлива и сообщил, что Россия изучает возможности сотрудничества с США в Арктике.

Отдельно российский президент назвал подрыв газопроводов «Северный поток» прямыми террористическими актами.

Источник: ТАСС

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