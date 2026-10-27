Директор кукольного Театра подал в суд на сотрудницу

Директор кукольного Государственного театра Рашад Ахмедзаде обратился в суд с частной жалобой в отношении сотрудницы театра Айнуры Акберовой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, жалоба была подана в Абшеронский районный суд. Суд вынес решение о принятии частной жалобы к производству. Согласно постановлению, Айнура Акберова привлечена к делу в качестве обвиняемой.

Согласно обвинению, А. Акберова, работающая в театре менеджером и руководителем проектов, распространила в средствах массовой информации сведения клеветнического характера в отношении директора Рашада Ахмедзаде. Она привлечена к ответственности по статье 147.1 (Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию) Уголовного кодекса.