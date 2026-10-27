Камеры могут фиксировать использование телефона за рулём: штраф — 50 манатов

В Азербайджане предлагается изменить порядок привлечения к ответственности за использование телефона за рулём.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных проступках обсуждались на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

В настоящее время некоторые административные правонарушения выявляются с помощью специальных технических средств с функциями фото- и видеозаписи. В таких случаях производство по делу осуществляется в особом порядке, отличающемся от обычной процедуры.

Законопроектом предлагается включить в перечень таких правонарушений два состава: использование водителем телефона, удерживая его в руке во время движения транспортного средства (статья 342.6), а также распространение рекламы на транспортных средствах без согласования с соответствующим органом или с нарушением установленных правил (статья 428.5).

Отметим, что в Азербайджане за использование телефона за рулём во время движения предусмотрен штраф в размере 50 манатов.