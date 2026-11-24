Иранские суды вынесли решения о взыскании с США 290 миллиардов долларов в качестве компенсации ущерба.

Об этом заявил Хасан Абдолианпур, глава центра по работе с юристами при судебной системе Ирана. Его слова приводит государственное телевидение страны.

По словам Абдолианпура, решения о выплате компенсации уже приняты национальными судами. При этом он не уточнил, какие именно эпизоды и претензии легли в основу всей суммы.

Представитель судебной системы также сообщил, что против нескольких арабских государств Персидского залива поданы судебные иски. Тегеран обвиняет их в том, что они позволили США использовать свою территорию для нанесения ударов по Ирану.

Как отмечает иранское государственное телевидение, заявленная сумма включает ущерб от действий США, совершенных на протяжении нескольких десятилетий, то есть задолго до начала нынешней войны 28 февраля.