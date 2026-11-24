Американский президент Дональд Трамп заявил, что распорядился ускорить приведение в исполнение смертных приговоров, которые были вынесены в США федеральными судами.

"Согласно моему приказу, генпрокурор должен ускорить приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне", - сказал американский лидер во время выступления в Минюсте США. "После того, как присяжные приняли такое решение, приведение смертной казни будет быстрым и неотвратимым", - подчеркнул он. Трамп добавил, что Минюст США, согласно его распоряжению, должен "добиваться смертной казни" в отношении лиц, признанных виновными в убийстве или изнасиловании несовершеннолетних, а также в отношении "торговцев людьми, которые убивали своих жертв".

Трамп также в очередной раз подверг жесткой критике губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за принятое им ранее в этом месяце решение заменить меру наказания всем лицам, приговоренным в штате к смертной казни, на пожизненное заключение. Оно коснулось более 560 заключенных. Ньюсом считается одним из наиболее вероятных кандидатов на пост президента США от демократов на выборах, которые состоятся в 2028 году. Губернатор заявил, что намерен в январе решить, будет ли баллотироваться на высший государственный пост. Ньюсом последовательно выступает против смертной казни.

Трамп после вступления в должность в январе 2025 года подписал указ о возобновлении на федеральном уровне смертной казни. Он отменил действовавший мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных федеральными судами.

Источник: ТАСС