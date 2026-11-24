Установлены правила движения на автобусных светофорах, которые впервые установят в Баку - ФОТО
В столице продолжается информационно-разъяснительная работа в связи с установкой первых автобусных светофоров.
Водителям предоставляют необходимую информацию о принципе работы новых светофоров, значении их световых сигналов и разрешённых направлениях движения, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.
Отмечается, что благодаря подготовленной Центром интеллектуального управления транспортом наглядной инфографике водители автобусов могут ознакомиться с сигналами новых светофоров и правилами движения, предусмотренными для каждого из них.
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