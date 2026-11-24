В столице продолжается информационно-разъяснительная работа в связи с установкой первых автобусных светофоров.

Водителям предоставляют необходимую информацию о принципе работы новых светофоров, значении их световых сигналов и разрешённых направлениях движения, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

Отмечается, что благодаря подготовленной Центром интеллектуального управления транспортом наглядной инфографике водители автобусов могут ознакомиться с сигналами новых светофоров и правилами движения, предусмотренными для каждого из них.

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