Иран продемонстрировал новую систему пусковых установок, способную одновременно запускать две ракеты с подземной военной базы.

Об этом сообщает телеканал Newsmax.

По его данным, разработку Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) представили на фоне растущей напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном. Установка предназначена для одновременного запуска двух жидкотопливных ракет.

Отмечается, что система позволяет осуществлять вертикальный пуск, а также корректировать скорость и траекторию полета ракет, что затрудняет их перехват средствами противовоздушной обороны.

Как указывает телеканал, демонстрация вооружений свидетельствует о стремлении иранских властей сохранить военный потенциал страны, несмотря на продолжавшиеся несколько месяцев авиаудары со стороны США и Израиля.