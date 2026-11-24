Правительство Латвии изучает возможность закрытия границы с Россией после аналогичного решения властей Эстонии.

Премьер-министр страны Андрис Кулбергс поручил соответствующим ведомствам оценить последствия такого шага и к следующей неделе подготовить «четкую позицию» относительно возможных ограничений. По словам министра, вопрос необходимо рассматривать комплексно, учитывая как соображения безопасности, так и возможное перераспределение потоков пересекающих границу людей между странами Балтии.

Инициативу о закрытии границы также поддержал глава МВД Латвии Янис Домбрава. Начальник Госпогранохраны страны Гунтис Пуятс отметил, что в случае принятия такого решения часть сотрудников можно будет направить на охрану участков, не оборудованных пунктами пропуска.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что с 1 декабря будут закрыты все пограничные переходы на границе с Россией. Это решение последовало за обвинениями Таллина в адрес российской военной разведки (ГРУ) в попытке организовать взрыв на объектах компании Threod Systems, производящей беспилотники.

Источник: Delfi