В стамбульском районе Сарыер вторые сутки продолжается масштабная операция по поиску хищника, предположительно, льва.

Хотя губернаторство Стамбула официально заявило, что животное с видеозаписей не относится к крупным кошачьим, новые кадры с уличных камер наблюдения лишь подогрели ажиотаж среди горожан.

Вечером 22 ноября жители квартала Ускумрукёй сообщили о диком звере, похожем на льва, в лесополосе рядом со спортивными площадками. По тревоге были подняты жандармерия, спасатели AFAD, ветеринарные службы и инспекторы по охране природы.

Для поимки зверя применили серьезный арсенал:

территорию прочесали с воздуха дронами с тепловизорами;

в лесу разложили приманки и установили фотоловушки;

для безопасности горожан полностью закрыли Белградский лес (площадью около 54 кв. км) - охрана разворачивает на въездах и машины, и пешеходов.

Несмотря на усилия, тепловизоры не зафиксировали ни одного сигнала, а наземные группы не нашли следов хищника. Сейчас зона поиска расширена и охватывает пять участков по линии Бахчекёй - Зекериякёй - Демирджикёй.

Изучив видеозаписи с разных ракурсов, в губернаторстве Стамбула пришли к выводу: зверь на кадрах - не лев и вообще не представитель семейства крупных кошек. Однако сразу после этого заявления в сети всплыло новое видео с камер наблюдения, где спокойно прогуливается крупное животное. Кадры мгновенно разлетелись по соцсетям и заставили жителей усомниться в официальной версии. Среди местных жителей распространился слух, что животное могло сбежать с одной из частных вилл, где его незаконно держали как питомца.

Глава района предупредил, что в последней точке обнаружения лесной массив обрывается, поэтому ночью животное могло выйти прямо к жилым кварталам с виллами. Власти призывают жителей быть осторожными и немедленно сообщать в экстренные службы, если они заметят подозрительного зверя.

Источник: Haberler