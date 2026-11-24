В Индии на полигоне Покхаран в штате Раджастхан прошли успешные испытания мобильной микроракетной системы JWALA MK-1, предназначенной для борьбы с беспилотниками.

Об этом сообщила компания-разработчик IG Defence.

По данным компании, система способна обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовать БПЛА на расстоянии до 5 км. Для автономного управления и выполнения задач в боевых условиях используется комплекс GRID с искусственным интеллектом.

Глава IG Defence Бодхисаттва Сангхаприя заявил, что разработка позволит Индии снизить зависимость от зарубежных поставок средств противовоздушной обороны и расширить собственное производство современных вооружений.

Как отмечают СМИ, JWALA MK-1 может дополнить разрабатываемые в Индии мобильные лазерные системы для борьбы с воздушными целями. Ранее Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) испытала установки мощностью 30 кВт. Кроме того, индийские компании получили заказы на производство лазерных систем в рамках национальной программы создания многоуровневой системы ПВО «Сударшан Чакра».