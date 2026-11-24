Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с официальным визитом в Румынию.

Как сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Меланья Арутюнян, в рамках визита Пашинян встретится с президентом Румынии Никушором Даном. По итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция.

Также армянский премьер проведет переговоры с премьер-министром Румынии Лукой Никулеску, после чего стороны выступят с заявлениями для СМИ.

Кроме того, в программе визита предусмотрена встреча Пашиняна с председателем Сената Румынии Мирчей Абрудяном.

Источник: Sputnik Армения