В селе Юхары Агджакенд Геранбойского района произошел оползень.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, в результате схода оползня был поврежден магистральный водопровод диаметром 219 мм, проходящий через территорию села. Вследствие этого подача питьевой воды 1 100 абонентам была временно приостановлена.

В связи с произошедшим на место аварии были привлечены сотрудники Геранбойского управления эксплуатации систем водной мелиорации.

Специалистами ведомства повреждение было оперативно устранено, а питьевое водоснабжение абонентов восстановлено.