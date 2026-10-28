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Трамп предложил высадить Рубио на Кубу на парашюте для «решения проблемы»

Редакция 1news08:25 - Сегодня
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Трамп предложил высадить Рубио на Кубу на парашюте для «решения проблемы»

Американский лидер Дональд Трамп предложил высадить госсекретаря США Марко Рубио на парашюте на Кубу для «решения проблемы».

«Может быть, когда мы покончим с Ираном, по пути назад мы высадим Марко на Кубу. Мы отправим его туда на парашюте. Мы высадим его прямо посреди Кубы, и он за две минуты решит эту проблему», — заявил Трамп во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Техас. «Куба движется в нашем направлении, как и все остальное, потому что нашу страну снова уважают», — добавил Трамп, не пояснив, что именно он имеет в виду под движением островного государства. Госсекретарь США, являющийся также помощником президента по национальной безопасности, сопровождал американского лидера во время поездки в Техас.

В конце сентября телеканал CBS News со ссылкой на внутренний документ Сухопутных войск США сообщил, что американские вооруженные силы продолжают подготовку к возможной военной операции на Кубе. В августе глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США рассматривают все варианты дальнейших шагов в отношении Кубы, включая военные действия.

Президент США Дональд Трамп объявил 5 марта, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения операции против Ирана. 27 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут установить контроль над Кубой. Газета Politico сообщила 18 мая, что американское правительство все больше склоняется к применению военной силы в отношении Кубы. Американский лидер в интервью порталу Axios в июне допустил возможность проведения на Кубе операции по смене руководства.

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