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СМИ: США направили в Израиль дополнительную систему ПВО Patriot

Редакция 1news08:35 - Сегодня
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СМИ: США направили в Израиль дополнительную систему ПВО Patriot

США решили направить дополнительную систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в Израиль.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что комплекс перебрасывают из штата Техас. Вашингтон таким образом пытается укрепить противоракетную оборону еврейского государства, пояснили авторы статьи.

Также, по данным издания, в ноябре на Ближний Восток должна прибыть дополнительная авианосная группа Соединенных Штатов. Ожидается, что она присоединится к тем 20 американским военным судам, которые уже находятся в регионе.

Как выяснили журналисты, США предпринимают все эти шаги на случай, если боевые действия против Ирана будут возобновлены. Уточняется, что Вашингтон изучает разные варианты действий при таком развитии событий.

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