В нескольких районах Баку ожидаются перебои в электроснабжении

В целях обеспечения более качественного и стабильного электроснабжения абонентов 28 октября в ряде районов Баку будут проведены ремонтные работы.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировало ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что ремонтные работы будут проведены на ряде трансформаторных подстанций на территориях обслуживания Ясамальского и Насиминского районных управлений энергоснабжения и сбыта, а также на воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ в Сабунчинском районе. Кроме того, на территории Гарадагского района будет установлена новая комплектная трансформаторная подстанция.

В Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Арифа Мурадова, Асада Ахмедова, Исфандияра Зулалова, Мухаммеда Хиябани, Мирали Сеидова, Муртузы Мухтарова и Шамиля Азизбекова, проспекте Азербайджан, а также в части первого и второго жилых массивов Ени Ясамал.

В Насиминском районе с 10:00 до 12:00 кратковременные перебои с электроснабжением ожидаются на улице Расима Сафарова и в некоторых частях жилого массива Третья Алатава.

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 14:00 подача электроэнергии также будет приостановлена в жилом городке Шуша поселка Рамана Сабунчинского района.

В первом и втором массивах поселка Локбатан Гарадагского района электроснабжение будет временно ограничено с 10:00 до 13:00.

В ОАО "Азеришыг" подчеркнули, что проводимые работы направлены на повышение качества электроснабжения и удовлетворение растущего спроса на электроэнергию.