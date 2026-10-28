Мелания Трамп заявила о соблюдении режима прекращения огня в Алешках

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что Россия и Украина соблюдают режим прекращения огня в Алешках Херсонской области.

"Украина и Россия соблюдают соглашение о прекращении огня в Алешках. По состоянию на 17:30 27 октября по киевскому времени обе страны придерживаются своих обязательств в рамках гуманитарной миссии", - написала первая леди США в X.

Ранее она сообщила, что зона действия прекращения огня в Алешках была расширена за пределы города, а сроки прекращения огня были перенесены на два дня раньше. Как пояснил затем в ответ на вопрос ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, соблюдение режима тишины вокруг города Алешки Херсонской области оговаривалось изначально. Он утвердительно ответил на вопрос, изначально ли договоренность была о территории шире самого города Алешки.

Белый дом 23 октября заявил, что Россия и Украина при содействии Мелании Трамп достигли договоренностей о прекращении огня в городе Алешки Херсонской области с 29 октября. Страны согласились прекратить все боевые действия в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения через специальный безопасный коридор.