Трамп: возможно, уже скоро Венесуэла станет процветающим 51-м штатом США
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Президент США Дональд Трамп упомянул о возможности сделать Венесуэлу 51-м штатом США во время выступления на митинге сторонников в Техасе.
«И кто знает, может быть, когда-нибудь в скором времени Венесуэла станет процветающим 51-м штатом. Это возможно. Давайте сделаем это. Давайте сделаем ее 51-м штатом», — заявил Трамп.
Он отметил, что в этом случае вместо выборов президента в Венесуэле будут проводиться выборы губернатора.
«Добыча принадлежит победителю», — подчеркнул американский президент.
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