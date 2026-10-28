Трамп: возможно, уже скоро Венесуэла станет процветающим 51-м штатом США

Президент США Дональд Трамп упомянул о возможности сделать Венесуэлу 51-м штатом США во время выступления на митинге сторонников в Техасе.

«И кто знает, может быть, когда-нибудь в скором времени Венесуэла станет процветающим 51-м штатом. Это возможно. Давайте сделаем это. Давайте сделаем ее 51-м штатом», — заявил Трамп.

Он отметил, что в этом случае вместо выборов президента в Венесуэле будут проводиться выборы губернатора.

«Добыча принадлежит победителю», — подчеркнул американский президент.