Трамп рассчитывает вскоре провести встречу с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает вскоре провести встречу с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

«Я думаю, что с Россией мы добиваемся огромного прогресса, с Россией и Украиной. Скоро будет организована встреча. Я думаю, есть огромный прогресс», — заявил Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном по возвращении из штата Техас.

На уточняющий вопрос о том, с кем планируется встреча, Трамп заявил: «С президентом Путиным и с президентом Зеленским».

Источник: ТАСС