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Вышел финальный трейлер фильма «Дюна: Часть третья» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:15 - Сегодня
Вышел финальный трейлер фильма «Дюна: Часть третья» - ВИДЕО

Кинокомпании Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures представили финальный трейлер фильма «Дюна: Часть третья» режиссера Дени Вильнева.

Картина станет заключительной частью его кинотрилогии по мотивам произведений Фрэнка Герберта.

В центре сюжета - Пол Атрейдес в исполнении Тимоти Шаламе, который спустя почти два десятилетия после установления контроля над Империумом становится могущественным, но безжалостным императором. Ему предстоит столкнуться с последствиями собственного правления, новыми угрозами и заговором, в котором важную роль играет Чани - героиня Зендеи.

В трейлере показаны политические интриги, противостояние вокруг власти Пола и масштабные сцены сражений. По сюжету, императору придется столкнуться с последствиями принятых решений и сделать выбор, от которого зависит судьба близких ему людей.

В фильме также снимались Зендея, Флоренс Пью, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Аня Тейлор-Джой и Джош Бролин. К актерскому составу присоединился Роберт Паттинсон, который исполнит роль Сцитале - одного из ключевых противников Пола.

Международный прокат «Дюны: Часть третья» начнется 16 декабря, а в кинотеатрах Азербайджана 17 декабря 2026 года.

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