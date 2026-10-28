В Азербайджане суд отказал банку в аресте автомобилей поручителя по кредиту - ПОДРОБНОСТИ

Ширванский коммерческий суд рассмотрел заявление о применении временных обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение имущества, принадлежащего поручителю, в связи с нарушением кредитного обязательства.

Согласно материалам дела, в рамках заключенного между банком и заемщиком договора был установлен кредитный лимит в размере 500 тысяч манатов. В пределах данного лимита заемщику был предоставлен кредит на сумму 30 тысяч манатов сроком на 18 месяцев под 22% годовых. В целях обеспечения исполнения кредитного обязательства с другим физическим лицом был заключен договор поручительства.

Согласно представленной банком справке, остаток задолженности заемщика по кредитному обязательству составил 29 764,93 маната.

Заявив о намерении в будущем подать иск о взыскании долга, банк обратился в суд с просьбой запретить отчуждение двух автомобилей, находящихся в собственности поручителя.

Банк полагал, что отчуждение автомобилей третьим лицам может затруднить исполнение будущего судебного решения.

Однако Ширванский коммерческий суд установил, что банк не предоставил конкретных доказательств того, что поручитель готовится продать автомобили, переоформить их на третьих лиц, скрыть имущество или совершить иные действия, способные затруднить исполнение решения суда в будущем.

Суд подчеркнул, что само по себе наличие кредитной задолженности или факт нарушения обязательства не являются достаточными основаниями для введения временного запрета на имущество поручителя. Для применения подобной меры необходимо обосновать наличие реальной и конкретной угрозы, которая может затруднить исполнение будущего судебного решения.

Также было отмечено, что банк, являясь профессиональной кредитной организацией, при выдаче кредита имеет возможность заранее оценить платежеспособность заемщика, кредитные риски и механизмы обеспечения обязательства.

Институт временных обеспечительных мер не является инструментом для последующего изменения или расширения механизма обеспечения кредитного договора. Иными словами, банк как профессиональный участник рынка обладал возможностью оценить кредитные риски и выбрать соответствующее обеспечение, поэтому обеспечительные меры не могут использоваться постфактум для подмены или дополнения залогового обеспечения.

Подобный подход, по сути, приводит к тому, что банк пытается через суд задним числом сформировать обеспечение, которое он должен был надлежащим образом оформить в предусмотренном законом порядке еще на стадии выдачи кредита.

Иными словами, обязательства, не обеспеченные банком должным образом при предоставлении кредита, впоследствии искусственно переводятся в статус «обеспеченных» путем применения судом временных обеспечительных мер, что недопустимо. Сам факт наличия имущества в собственности поручителя не дает оснований для автоматического ограничения права распоряжения им.

Суд также указал, что на данной стадии рассматриваются не вопросы взыскания долга и ответственности поручителя, а исключительно наличие процессуальных оснований для применения временных обеспечительных мер.

В итоге Ширванский коммерческий суд отказал в удовлетворении заявления банка о применении временных обеспечительных мер.

Ширванский апелляционный суд также оставил жалобу банка без удовлетворения, а определение суда первой инстанции - без изменений.