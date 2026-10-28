В Азербайджане проведут мониторинг на птичий грипп - ФОТО

С 2 по 6 ноября в Азербайджане проведут очередной эпизоотологический мониторинг среди диких и домашних птиц для выявления птичьего гриппа и болезни Ньюкасла.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA), мониторинг охватит территорию всей страны, включая Нахчыванскую Автономную Республику. Проверки пройдут в охотничьих хозяйствах и национальных парках, в том числе в водно-болотных угодьях, прибрежных зонах и других районах, определенных с учетом оценки рисков.

В рамках мероприятий специалисты проведут осмотр территорий и отлов диких птиц для выявления возбудителей заболеваний. Кроме того, у домашних птиц, содержащихся на промышленных птицеводческих предприятиях и в личных хозяйствах в городах и районах страны, возьмут диагностические образцы для лабораторных исследований.

Также специалисты осмотрят птицеводческие предприятия, индивидуальные хозяйства, водоемы и парки. Параллельно будут проводиться информационно-разъяснительные мероприятия, направленные на обеспечение строгого соблюдения ветеринарных норм и правил.

В период мониторинга отобранные образцы пройдут соответствующие лабораторные исследования.