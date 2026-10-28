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Общество

В Азербайджане установят ограничения на подарки для должностных лиц

Редакция 1news15:04 - Сегодня
В Азербайджане установят ограничения на подарки для должностных лиц

В Азербайджане планируется установить ограничения, связанные с получением подарков должностными лицами и использованием простого гостеприимства.

Как сообщает Oxu.Az, соответствующие положения отражены в законопроекте «О конфликте интересов». Согласно проекту, эти ограничения будут регулироваться статьёй 8 закона Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией».

В течение трёх рабочих дней после получения подарка или использования простого гостеприимства должностное лицо должно сообщить уполномоченным субъектам сведения о названии, виде, характеристиках, стоимости, цели вручения, дате, времени и месте получения подарка, а также о лице, которое его вручило. Кроме того, необходимо представить доказательства, подтверждающие указанную информацию.

Если уполномоченные субъекты выявят признаки нарушения законодательства о предотвращении конфликта интересов, они смогут потребовать подарок для проведения оценки. В таком случае должностное лицо будет обязано его предоставить.

Уполномоченные субъекты будут вести учёт подарков и случаев использования простого гостеприимства. При выявлении нарушений требований законодательства они должны будут принять соответствующие меры.

Если принятие подарка или использование простого гостеприимства приводит к конфликту интересов, будет приниматься решение о возврате подарка, а при невозможности возврата — о передаче его на баланс учреждения.

В случае если должностное лицо затрудняется принять подарок или воспользоваться простым гостеприимством либо считает, что это может привести к конфликту интересов, оно сможет получить конфиденциальную консультацию в соответствии со статьёй 22 законопроекта.

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