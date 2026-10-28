Тяжелобольная Фируза Ибадова призналась, что потеряла недвижимость, деньги и золото - ВИДЕО

У заслуженной артистки Азербайджана Фирузы Ибадовой серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом стало известно несколько дней тому назад, но, как оказалось, у заслуженной артистки также и финансовые проблемы, о чем она рассказала в интервью AStar.

Ф.Ибадова отметила, что ее проблемы никак не связаны с возможной пластической операцией, слухи о которой она опровергла: «Нормально отношусь к пластическим операциям, но моя проблема никак не связана с ними. У меня проблема с дыханием, ногами. Порой не могла ходить, у судороги. Я упала, повредила ногу, была полтора месяца лежачей больной. У меня обнаружили грыжу - именно по этой причине я перенесла операцию».

Певица отмечает, что у нее подозревалось онкологическое заболевание, но анализы показали, что его нет.

«Говорят, что я вру, что у меня нет денег… Но это правда. Я живу на съемной квартире уже не первый год и никогда ранее не говорила о своих проблемах. В свое время я потеряла и свою недвижимость, и деньги, и золото. Все ушло в руки людей, о которых не хочу говорить. Кто-то уже умер… У меня нет ничего. И я не стесняюсь того, что живу на съемной квартире», - рассказывает певица, отмечая, что несколько лет тому назад была вынуждена продать свою квартиру из-за сложившейся в семье ситуации (тогда заслуженная артистка также испытывала серьезные проблемы со здоровьем - прим. ред.).

Ф.Ибадова отмечает, что все, что зарабатывала на свадьбах, вкладывала в образование своей дочери и внука, который сейчас по государственной программе получает образование за рубежом.

«Иззет Багиров рассказал о том, что я больна, после чего стали приходить ко мне коллеги. Но та, кого я очень ждала, так и не пришла, в то время как ко мне пришли практически все. Я не завершила свою миссию и намерена продолжить пение после того, как выздоровею. Но сейчас я оказалась в сложном положении и прошу государство поддержать меня и обеспечить квартирой», - рассказывает заслуженная артистка.

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У заслуженной артистки Фирузы Ибадовой серьезные проблемы со здоровьем - ВИДЕО