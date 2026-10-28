Трамп отменил ограничения на выбросы метана при добыче нефти и газа в США

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене принятых при его предшественнике Джо Байдене правил по сокращению выбросов метана при добыче нефти и газа.

"Я официально отменяю дорогостоящие и ненужные правила Байдена по регулированию выбросов метана, чтобы сэкономить потребителям и производителям энергии $45 млрд", - заявил Трамп во вторник во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Техас.

В 2024 году администрация Байдена завершила разработку правил по выбросу метана для нефтегазовых компаний.

По данным ООН, выбросы метана являются одним из основных факторов, провоцирующих рост глобальных температур.

Источник: ТАСС