Трамп отменил ограничения на выбросы метана при добыче нефти и газа в США
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Президент США Дональд Трамп заявил об отмене принятых при его предшественнике Джо Байдене правил по сокращению выбросов метана при добыче нефти и газа.
"Я официально отменяю дорогостоящие и ненужные правила Байдена по регулированию выбросов метана, чтобы сэкономить потребителям и производителям энергии $45 млрд", - заявил Трамп во вторник во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Техас.
В 2024 году администрация Байдена завершила разработку правил по выбросу метана для нефтегазовых компаний.
По данным ООН, выбросы метана являются одним из основных факторов, провоцирующих рост глобальных температур.
Источник: ТАСС
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