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Общество

В Азербайджане могут повысить минимальную заработную плату

Джамиля Суджадинова16:03 - Сегодня
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В Азербайджане могут повысить минимальную заработную плату

В Азербайджане рассматривается возможность повышения минимальной месячной заработной платы с января 2027 года.

При определении нового размера выплат планируется учитывать уровень инфляции и прогнозируемый рост цен.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Айдын Гусейнов в интервью Modern.az.

По словам парламентария, изменение минимальной заработной платы может повлечь пересмотр окладов, установленных в рамках единой тарифной сетки.

Депутат также отметил, что повышение заработных плат отразится на размере пенсий и социальных пособий.

Напомним, что с 1 января 2025 года минимальная месячная заработная плата в Азербайджане составляет 400 манатов.

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