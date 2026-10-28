В Армении наложили арест на имущество бывшего спикера парламента

Движимое и недвижимое имущество бывшего спикера парламента Армении Артура Багдасаряна и членов его семьи арестовано.

Об этом сообщает Служба принудительного исполнения Минюста.

Решением Антикоррупционного суда наложен арест на имущество Багдасаряна и 7 аффилированных с ним лиц. В частности, под арестом 8 объектов недвижимого имущества, 1020 единиц движимого имущества, включая транспортные средства, а также 156,5 млн драмов ($435 тыс.).

Сотрудники службы передали на хранение здание, принадлежащее аффилированному с Багдасаряном юридическому лицу «ФЕЛИНГЕР», — гостиничный, санаторный и гостиничный комплекс на улице Абовяна. Владельцу запрещено распоряжаться недвижимым и движимым имуществом компании.

Также передано на хранение недостроенное многоквартирное здание, расположенное на улице Гераци и принадлежащее аффилированному с Багдасаряном юридическому лицу «СКАЙВЬЮ». Владельцу также запрещено распоряжаться недвижимым и движимым имуществом.

Ранее сообщалось, что Багдасаряна и членов его семьи вызвали в прокуратуру в рамках дела о незаконно нажитом имуществе. На основании результатов проверки имущество, зарегистрированное на имя экс-спикера парламента Армении и членов его семьи, подлежит конфискации.

Источник: Sputnik Армения