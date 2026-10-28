Официально подтверждено участие Азербайджана в «Евровидении-2027» - ФОТО

Азербайджан примет участие в 71-м песенном конкурсе «Евровидение», который состоится в мае 2027 года в болгарском городе Бургас.

Как сообщает 1news.az, Европейский вещательный союз (EBU) опубликовал список вещателей, подтвердивших участие в конкурсе. Азербайджан в перечне представлен İctimai TV.

Всего в «Евровидении-2027» планируют принять участие 36 вещателей - членов EBU, представляющих страны Европы, а также Австралию и Канаду.

Конкурс пройдет на площадке Arena Burgas и будет включать два полуфинала и гранд-финал, которые состоятся 11, 13 и 15 мая соответственно. Организатором выступит Болгарское национальное телевидение (BNT).

В числе участников также указаны Армения, Грузия, Израиль, Турция, Украина, Великобритания, Франция, Германия, Италия и другие страны.

Канада впервые примет участие в конкурсе после получения статуса полноправного члена EBU в июле 2026 года. Северная Македония вернется на «Евровидение» после четырехлетнего перерыва.

Испания и Словения пока не приняли окончательного решения об участии в конкурсе 2027 года. EBU предоставил вещателям дополнительное время для подтверждения - до декабря.

Жеребьевка, которая определит распределение участников по полуфиналам, состоится в Бургасе в январе 2027 года.

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