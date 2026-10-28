Минздрав прокомментировал объявления о платном донорстве яйцеклеток - ВИДЕО

В социальных сетях распространилось видео с предложением женщинам стать донорами яйцеклеток за денежное вознаграждение.

Как сообщает 1news.az, на кадрах женщина заявляет о поиске доноров в возрасте от 18 до 30 лет для центра искусственного оплодотворения.

«Женщины, в наш центр искусственного оплодотворения на платной основе требуются доноры фолликулов. Возрастной предел — от 18 до 30 лет, оплата — до 700 манатов», — отмечает женщина в видео.

Чтобы выяснить законность данного призыва, мы, в свою очередь, обратились за комментарием в Министерство здравоохранения Азербайджана.

Как сообщили нам в ведомстве, в настоящее время в Азербайджане отсутствует специальное законодательство, регулирующее донорство фолликулов (яйцеклеток). Несмотря на наличие общей правовой базы, связанной с трансплантацией органов и тканей в стране, в данных нормативных документах не отражены конкретные положения, касающиеся донорства фолликулов.

«Поскольку данный процесс находится в неопределенном с правовой точки зрения положении, лицам, сталкивающимся с подобными случаями, настоятельно рекомендуется получать юридическую консультацию. То есть это можно понимать так, что сфера пока не урегулирована», — говорится в заявлении Минздрава.