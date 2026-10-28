Предприниматель в Баку устроил скандал с полицейскими

В Баку предпринимателя привлекли к административной ответственности за препятствование законной деятельности сотрудников полиции и хулиганские действия.

Суд назначил ему 10 суток административного ареста.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы.

По имеющимся данным, несколько дней назад сотрудники дорожной полиции остановили грузовой автомобиль. Водителю по имени Сархан объяснили, что в определенные часы движение транспортных средств грузоподъемностью более восьми тонн в некоторых районах Баку запрещено.

После остановки водитель связался с владельцем грузовых автомобилей Казымом Керимовым, 1992 года рождения, уроженцем Джебраильского района. Как отмечает издание, имя и фамилия предпринимателя изменены.

Во время разговора с полицейскими мужчина вел себя грубо, предъявлял претензии и использовал оскорбительные выражения. При этом он ссылался на знакомство с одним из генералов.

Позднее на улице Ахмеда Раджабли в Бинагадинском районе Керимов вступил в конфликт с сотрудниками полиции. Мужчину задержали, после чего у него выявили признаки алкогольного опьянения.

В отношении предпринимателя составили административный протокол, а материалы дела направили на рассмотрение в Бинагадинский районный суд. По итогам разбирательства ему назначили административный арест сроком на 10 суток.