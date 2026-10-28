В Азербайджане вырастет минимальный размер алиментов

С 1 января 2027 года минимальный размер алиментов в Азербайджане увеличится на 14 манатов и составит 274 маната вместо нынешних 260 манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на BAKU.WS и Bizim.Media, соответствующие изменения предусмотрены законопроектом «О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2027 год».

Согласно документу, прожиточный минимум для детей на следующий год установлен на уровне 274 манатов. Эта величина используется при определении фиксированной денежной суммы алиментов.