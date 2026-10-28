Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 50 - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 50 человек погибли в результате столкновения высокоскоростных поездов AVE и Iryo в испанской Урде.

Об этом сообщает телеканал Antena 3 со ссылкой службу гражданской обороны Кастилии-Ла-Манчи.

По данным газеты Espanol, более 179 человек пострадали в результате железнодорожной катастрофы.

13:52

Число жертв столкновения двух пассажирских поездов в центральной Испании превысило четыре десятка, пишет ABC.

"В результате железнодорожной катастрофы с участием скоростного поезда и поезда компании Iryo в Урде погибли по меньшей мере 46 человек", — сообщила газета со ссылкой на экстренные службы.

В Министерстве транспорта страны уточнили, что ЧП произошло на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид — Андалусия в 9:00 утра.

По предварительной версии, скоростной поезд AVE, отправившийся из столицы в Севилью, врезался сзади в состав частного оператора Iryo, два последних вагона которого сошли с рельсов и упали с насыпи.

Движение на высокоскоростной линии остановили.

13:23

Не менее 10 человек погибли при столкновении поездов в Испании, сообщает газета El Pais.

***

Очевидцы сообщают о многочисленных пострадавших в результате столкновения двух поездов в Испании.

Об этом пишет газета El Pais.

По ее информации, авария произошла между двумя населенными пунктами в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча). Два вагона одного из поездов сошли с рельсов.

При этом агентство Europa Press сообщало, что столкновение произошло на станции в населенном пункте Урда в районе 09:00 по местному времени (11:00 мск). К месту происшествия прибыли пожарные и медики. По данным агентства EFE, речь идет о пассажирских поездах.

Источник: ТАСС