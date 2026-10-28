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«Реал» Мадрид принес официальные извинения китайскому народу за высказывание Мбаппе

Редакция 1news13:50 - Сегодня
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«Реал» Мадрид принес официальные извинения китайскому народу за высказывание Мбаппе

Пресс-служба мадридского «Реала» принесла официальные извинения от имени клуба за высказывание футболиста команды Килиана Мбаппе.

Ранее французский вингер угодил в скандал из-за шутки про Мао Цзэдуна. Высказывание вызвало волну возмущения в китайских соцсетях, пользователи обвинили Мбаппе в неуважении к истории страны.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид приносит свои извинения китайскому народу за возможный дискомфорт, вызванный недавними высказываниями нашего игрока Килиана Мбаппе. Наш клуб с глубоким уважением относится к Китаю, его истории, культуре и гражданам, а также к миллионам китайских болельщиков, которые испытывают привязанность и восхищение по отношению к «Реалу».

Клуб присоединяется к публичным извинениям Килиана Мбаппе, в которых игрок выразил сожаление по поводу своих слов и подтвердил свое уважение к китайскому народу. «Реал» Мадрид подтверждает свою приверженность ценностям уважения, сосуществования и взаимопонимания между культурами и желает и дальше укреплять узы дружбы и привязанности, которые связывают его с Китаем и его гражданами», — сказано в заявлении, которое было опубликовано на официальном сайте «Реала».

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