Завтра в Анкаре состоится заседание СМИД ОТГ

Завтра в Анкаре в рамках 13-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ) состоится заседание Совета министров иностранных дел стран ОТГ.

Как сообщили турецкому бюро Report в пресс-службе Министерства иностранных дел Турции, главы МИД стран ОТГ соберутся на заседание Совета в пятый раз в этом году.

В рамках мероприятия ожидается проведение консультаций по сферам сотрудничества в рамках ОТГ и работ по институционализации организации.

Отметим, что 29-30 октября в Анкаре состоится 13-й саммит ОТГ.