Пашазаде: Достижения Азербайджана и его независимая политика беспокоят многих

Достижения Азербайджана и его независимая политика вызывают обеспокоенность у многих, однако страна готова дать достойный ответ на любые провокации.

Как сообщает АПА, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на мероприятии «Диалог религий: Дорожная карта к общему будущему», организованном в Центре Гейдара Алиева в рамках проходящего в Баку VII Всемирного форума по межкультурному диалогу.

«Мы способны и готовы дать достойный ответ на любые провокации, направляемые извне, а также тем, кто за пределами нашей страны позволяет себе высказывания против нашей государственности, независимости и духовных ценностей. Наш народ, наши верующие всегда бдительны перед лицом клеветы со стороны коварных, предательских сил, действующих изнутри, любых провокаций и идеологических угроз», — отметил он.

По словам Пашазаде, верующие Азербайджана гордятся успехами страны, в том числе достижениями в культурной, духовной и религиозной сферах, а также вниманием и поддержкой, которые им оказываются.

«Верующие всегда на стороне нашего государства. Наша модель жизни, признанная мировым сообществом образцовой, является национальным достоянием независимого Азербайджана», — подчеркнул он.

Глава УМК также заявил, что гордится уникальным опытом Азербайджана как пространства межрелигиозного диалога и взаимопонимания между различными религиозными течениями.

Особое значение в истории отношений страны с одним из ведущих религиозных центров мира — Ватиканом — Пашазаде придал состоявшейся в этом году встрече с Папой Римским Львом XIV.

«Сотрудничество между нашими религиозными центрами развивается по восходящей линии. Совместно организуемый нами с Ватиканом в Риме братский ифтар уже стал традицией», — заявил он.

Кроме того, Пашазаде сообщил, что в следующем году в Азербайджане планируется провести Саммит религиозных лидеров. Мероприятие состоится в рамках председательства страны в Организации исламского сотрудничества при соорганизации Совета мусульманских старейшин.

Он напомнил, что Азербайджан уже принимал два Всемирных саммита религиозных лидеров.