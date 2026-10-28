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Зеленский назвал вероятную дату переговоров Украины, США и России

Редакция 1news17:55 - Сегодня
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Зеленский назвал вероятную дату переговоров Украины, США и России

Переговоры между Украиной, США и Россией по завершению войны могут состояться 10 ноября, заявил украинский президент Владимир Зеленский газете The Sun.

Сначала переговоры были запланированы на конец следующего месяца, но, по словам главы государства, встреча может состояться уже 10 ноября.

Президент отметил, что Киев стремится к скорейшему началу переговоров и предложил провести встречу в это воскресенье, однако решил подождать, пока в США завершится голосование.

Ожидается, что саммит возглавит американская делегация в Абу-Даби. Это будут первые очные переговоры после того, как президент США Дональд Трамп ослабил санкции против РФ.

Источник: РБК-Украина

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