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Общество

Азербайджан примет 10-й Всемирный форум гастрономического туризма

Редакция 1news18:21 - Сегодня
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Азербайджан примет 10-й Всемирный форум гастрономического туризма

Азербайджан примет 10-й Всемирный форум гастрономического туризма, который состоится в 2027 году.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном агентстве по туризму, его проведение планируется в июне будущего года в Габале.

Проведение данного международного мероприятия имеет важное значение с точки зрения продвижения богатого гастрономического наследия Азербайджана на международном уровне и развития гастрономического туризма. В рамках форума международным специалистам в сфере туризма и гастрономии будут представлены национальная кухня, традиционное гастрономическое наследие и местная продукция Азербайджана.

Всемирный форум гастрономического туризма, проводимый с 2015 года при организации ООН-Туризм, объединяет специалистов, академиков, производителей, предпринимателей и представителей государственных структур, работающих в сфере туризма и гастрономии.

Основная цель форума — содействие обмену знаниями и опытом в области гастрономического туризма, выявление успешных практик и укрепление роли гастрономического туризма в развитии дестинаций. Форум служит международной платформой для обсуждения вопросов сохранения местных гастрономических традиций и культурного наследия, продвижения местной продукции, а также поддержки экономического развития посредством туризма.

Организация мероприятия в Азербайджане внесет вклад в представление гастрономического потенциала страны международной аудитории, расширение возможностей сотрудничества в инвестиционном и образовательном направлениях в сфере туризма, а также в развитие деловых связей с представителями международной туриндустрии.

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