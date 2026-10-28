Болгария, Румыния и Турция создадут механизм безопасности в Черном море

Болгария, Румыния и Турция усилят координацию для защиты торгового судоходства в Черном море на фоне атак беспилотников на гражданские суда, сообщают болгарские Vesti.

Три страны осудили нападения и договорились создать трехсторонний механизм координации в сфере региональной безопасности.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Димитр Стоянов после встречи в Софии с коллегами из Румынии и Турции, а также начальниками генеральных штабов трех стран.

«Трагические инциденты представляют собой опасную эскалацию напряженности и создают серьезные риски для безопасности судоходства», — заявил Стоянов. Он призвал немедленно прекратить атаки, угрожающие торговым судам, морской инфраструктуре и безопасности морских перевозок.

По словам министра, Болгария, Румыния и Турция как черноморские государства и союзники по НАТО несут общую ответственность за обеспечение свободы судоходства и соблюдение международного права.

Стороны договорились улучшить обмен информацией, повысить осведомленность об обстановке в регионе и усовершенствовать системы раннего предупреждения. Новый механизм позволит проводить регулярные консультации и согласовывать практические меры по укреплению безопасности в Черном море.

Следующие встречи пройдут в Бухаресте на политическом уровне и в Анкаре с участием военных экспертов. Они должны состояться в ближайшее время.