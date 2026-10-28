 Россия и Азербайджан обсуждают возможность своповых поставок газа - Министр | 1news.az | Новости
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Экономика

Россия и Азербайджан обсуждают возможность своповых поставок газа - Министр

Редакция 1news19:06 - Сегодня
Россия и Азербайджан обсуждают возможность своповых поставок газа - Министр

Россия и Азербайджан ведут переговоры о возможности организации своповых поставок природного газа с участием Ирана. В настоящее время стороны прорабатывают технические вопросы реализации этой схемы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал журналистам министр энергетики России Сергей Цивилев.

По его словам, ранее состоялась трехсторонняя встреча министров энергетики России, Азербайджана и Ирана, на которой обсуждались перспективы сотрудничества в газовой сфере.

«Мы договорились, что готовы все вместе решать этот вопрос к взаимной выгоде всех стран и с учетом интересов каждого государства», - отметил он.

Глава Минэнерго подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии энергетической кооперации, учитывая существующую газотранспортную инфраструктуру, связывающую страны: «Руководители трех государств поставили задачу найти взаимоприемлемое решение. При этом сохраняется ряд сложных технических вопросов, над которыми уже работают профильные компании. Там есть определенные технические моменты, они очень непростые, но мы постараемся их решить».

С. Цивилев уточнил, что с российской стороны техническую проработку проекта осуществляет компания «Газпром».

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