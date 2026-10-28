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«Nar» провёл очередной тренинг по планированию карьеры для студентов АзТУ

Редакция 1news18:06 - Сегодня
«Nar» провёл очередной тренинг по планированию карьеры для студентов АзТУ

Выгодный мобильный оператор «Nar» провёл очередной тренинг по планированию карьеры для студентов Азербайджанского технического университета (АзТУ).

Тренинг, который провёл специалист отдела человеческих ресурсов «Nar», был направлен на повышение готовности студентов выпускных курсов к трудоустройству и развитие практических навыков, необходимых для успешного начала карьеры.

Отметим, что в рамках образовательного направления своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) «Nar» регулярно проводит тренинги для студентов местных университетов, с которыми сотрудничает. Тренинги посвящены профессиональному развитию и совершенствованию коммуникативных навыков. Цель этих тренингов заключается в содействии подготовке будущих профессионалов и укреплении конкурентных позиций азербайджанских специалистов на рынке труда.

В ходе тренинга студентам рассказали о правильном составлении резюме, подготовке к собеседованию, типичных ошибках на собеседовании и управлении стрессом. Участники получили рекомендации о том, как учитывать ожидания работодателей, грамотно представлять свои навыки и достижения, а также справляться с волнением во время собеседования.

Подробнее об образовательных проектах «Nar» в рамках КСО можно узнать на официальном сайте оператора.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов.  Последние 7 лет «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов.  Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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