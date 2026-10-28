Азербайджанская компания Bestcomp Group стала одной из двух компаний региона, удостоенных наград Cisco на саммите в Ванкувере

Bestcomp Group удостоена награды Cisco «Mass Scale Infrastructure Partner of the Year» в регионе METAC — Ближнего Востока, Турции, Африки, Кавказа и Центральной Азии.

Церемония награждения состоялась в рамках Cisco Partner Summit 2026, который проходит с 26 по 29 октября в Ванкувере (Канада). Саммит объединил более 1000 представителей ведущих компаний мирового рынка информационно-коммуникационных технологий.

Награду председателю Наблюдательного совета Bestcomp Group Рауфу Гасанову вручили представители руководства Cisco: Shane Heraty — вице-президент и генеральный менеджер по региону Ближнего Востока, Турции, Африки, Кавказа и Центральной Азии (METAC); Abdelilah Nejjari — управляющий директор по странам Персидского залива и региону LTC; Ossama Eldeeb — региональный директор по работе с партнёрами в регионе METAC; Nazlı Özçevik — руководитель по работе с партнёрами в Турции, на Кавказе и в Центральной Азии.

Рауф Гасанов отметил: «Для нас большая честь получить награду на столь престижном международном саммите, объединяющем ведущие технологические компании мира». Мы гордимся тем, что имя Bestcomp Group и название нашей страны прозвучали перед мировым ИКТ-сообществом. Тот факт, что азербайджанская компания вошла в число двух лауреатов региона METAC, свидетельствует о международном признании потенциала Азербайджана в сфере информационно-коммуникационных технологий. Выражаю искреннюю благодарность нашему стратегическому партнёру Cisco за оказанное доверие, нашим заказчикам из государственного и частного секторов, а также нашей команде, благодаря профессионализму и упорному труду которой стало возможным это достижение».

О Bestcomp Group

За 32 года деятельности Bestcomp Group зарекомендовала себя как надёжный партнёр государственных организаций и частных компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий. Опираясь на многолетний опыт и глубокую экспертизу, компания разрабатывает и внедряет ИКТ-решения, соответствующие международным стандартам. Стратегическое сотрудничество с Cisco и другими мировыми технологическими лидерами позволяет Bestcomp Group реализовывать крупные инфраструктурные проекты в Азербайджане и за его пределами, предлагая передовые, безопасные и устойчивые технологические решения.