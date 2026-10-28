«Туран Товуз» пожертвовал полученные средства от матча с «Фенербахче» Фонду возрождения Карабаха

Футбольный клуб «Turan Tovuz» пожертвовал Фонду возрождения Карабаха (QDF) 50 000 манатов, полученных от товарищеского матча с турецкой командой «Fenerbahçe», состоявшегося 3 октября этого года в Баку.

Кроме того, клуб выступит генеральным партнером благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения», который пройдет по инициативе и при организации Фонда возрождения Карабаха.

Напомним, что основа совместной деятельности и плодотворного сотрудничества между Фондом возрождения Карабаха и футбольным клубом «Turan Tovuz» была заложена Меморандумом о взаимопонимании, подписанным 28 сентября 2026 года председателем Правления QDF Рахманом Гаджиевым и председателем Правления клуба Эхтирамом Гулиевым.

Поддержка благотворительного турнира со стороны профессионального футбольного клуба в качестве генерального партнера демонстрирует, что спорт не ограничивается соперничеством на поле, а все спортивное сообщество объединяется вокруг такой высокой цели, как возрождение Карабаха.

Фонд возрождения Карабаха выражает благодарность футбольному клубу «Turan Tovuz» за эту достойную признания инициативу и оказанную поддержку.

Отметим, что в третьем сезоне благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения», который пройдет по инициативе и при организации Фонда возрождения Карабаха, при организационной поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA), а также при медиапартнерстве телеканала «CBC Sport» и информационного портала 1news.az, за звание победителя поборются 44 команды.

Средства, полученные от проведения турнира, будут направлены на создание спортивной инфраструктуры на освобожденных территориях.

Следует отметить, что команды-участницы не только испытают свои силы на футбольном поле, но и внесут непосредственный исторический вклад в восстановление спорта в Карабахе.

Подробную информацию о турнире можно получить на сайте https://revivalcup.az/