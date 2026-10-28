Лейла и Арзу Алиевы присутствовали на концерте, представленном в рамках проекта «Ария рая» - ФОТО

В рамках проекта «Ария рая» состоялся концерт с участием воспитанников детского дома номер 2 и подопечных учреждений социального обслуживания для лиц с инвалидностью.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на концерте присутствовали вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

Они тепло побеседовали с воспитанниками детского дома и подопечными учреждений социального обслуживания, сфотографировались с ними на память.

Отметим, что проект «Ария рая» реализуется по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.