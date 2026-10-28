МИД Азербайджана выразил соболезнования Испании

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило глубокую скорбь в связи с трагической железнодорожной аварией в Испании, направив соболезнования семьям погибших и пожелав пострадавшим скорейшего и полного выздоровления.

Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном в соцсети X.

В МИД Азербайджана отметили, что разделяют горе семей и близких погибших, а также правительства и народа Испании. В ведомстве подчеркнули, что их мысли с каждым, кого затронула эта трагедия, и пожелали всем пострадавшим скорейшего и полного восстановления.