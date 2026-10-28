В Азербайджане изменили правила выдачи ипотечных кредитов.

Как говорится в сообщении Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, изменения направлены на расширение доступа к ипотеке для граждан, нуждающихся в жилье, повышение прозрачности процедур и предотвращение злоупотреблений.

Согласно новым правилам, получить ипотечный кредит в качестве основного заемщика сможет и лицо, которое не является арендатором по действующему договору аренды жилья с последующим выкупом, заключенному с Фондом.

Кроме того, при подаче заявок на ипотеку по инициативе Фонда будет использоваться система цифровой подписи SIMA. Это позволит гражданам подтверждать обращения с помощью биометрической идентификации через SIMA İmza.