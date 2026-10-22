Франция задействует элитные подразделения полиции на протестах

Французские власти задействуют элитные подразделения полиции и жандармерии для обеспечения безопасности во время новой волны протестов 24 октября. Уровень мобилизации сил правопорядка будет на 20 процентов выше, чем неделей ранее.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр-делегат при главе МВД Франции Жан-Дидье Берже в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, к обеспечению безопасности также привлекут военнослужащих антитеррористической операции Sentinelle («Часовой»). Кроме того, власти намерены задействовать вертолеты и бронетехнику. Берже сообщил также, что МВД отозвало сотрудников из отпусков.

17 октября для охраны порядка по всей стране были мобилизованы 60 тысяч полицейских и жандармов. В этот день в Париже и по всей Франции проходили массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в них участвовали 800 тысяч человек, тогда как МВД насчитало 550 тысяч, что вдвое превысило прогнозы аналитиков силовых ведомств.

В некоторых городах акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Министр внутренних дел Лоран Нуньес обещал, что власти продолжат преследование всех участников погромов и грабежей.