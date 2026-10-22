Протесты во Франции, начавшиеся на фоне недовольства состоянием системы образования, подорожанием жизни и социальными проблемами, 17 октября охватили более широкий регион, распространившись на различные города страны.

По официальным данным, в демонстрациях в тот день приняли участие 550 тысяч человек. Беспорядки, поджоги и грабежи, произошедшие в Париже, Марселе, Лионе и других городах, демонстрируют серьезные трудности, с которыми сталкивается режим Эмманюэля Макрона в сфере охраны общественного порядка и безопасности граждан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти мысли нашли отражение в заявлении Милли Меджлиса, выразившего отношение к происходящим во Франции массовым протестам и фактам нарушения прав человека.

Было отмечено, что особое возмущение вызывают сообщения о насилии, которому подвергаются несовершеннолетние со стороны полиции. Вызывают серьезную тревогу сообщения об использовании против школьников дубинок, слезоточивого газа, травматического оружия и взрывных спецсредств, а также о физическом насилии над детьми. Особенно шокирующим является то, что в результате полицейского насилия 15-летний подросток в Лансе потерял руку, а 17-летняя девушка в Мюлузе — зрение на один глаз. Защита жизни и здоровья детей является прямой обязанностью государства, и необходимость обеспечения общественного порядка ни в коем случае не может служить оправданием для применения несоразмерной силы против них. Эти акты насилия должны быть расследованы независимым и прозрачным образом.

Арест во время массовых протестов тысяч человек, включая несовершеннолетних, ограничение передвижения мирных демонстрантов и запрет собраний в отдельных городах вызывают серьезную озабоченность в плане соблюдения свободы собраний и принципа соразмерности. Только в связи с событиями 17 октября было арестовано около 2400 человек. Обеспечение права граждан на мирный протест вытекает из международных обязательств французского государства, и ограничение этого права неприемлемо.

Серьезные проблемы в сфере обеспечения общественной безопасности и фундаментальных прав существуют и на заморских территориях Франции. После беспорядков, поджогов и нападений на торговые объекты в ночь с 17 на 18 октября в Гваделупе в ряде мест был введен комендантский час. А в Новой Каледонии Национальная консультативная комиссия по правам человека Франции в январе 2026 года заявила об ухудшении фундаментальных прав канакского населения, углублении дискриминации и наличии многочисленных сообщений о чрезмерном применении силы правоохранительными органами в последние годы. Эти случаи демонстрируют серьезные проблемы, с которыми сталкивается диктатура режима Макрона в сфере обеспечения прав и безопасности людей, проживающих на заморских территориях, в особенности представителей коренных народов.

Милли Меджлис считает, что происходящие во Франции события не ограничиваются случайными нарушениями общественного порядка, а являются показателем глубокого политического и управленческого кризиса правительства, краха проводимой им политики в сфере реагирования на социальное недовольство и обеспечения безопасности граждан. Режим Макрона, с одной стороны, не смог защитить мирных демонстрантов, в том числе детей, от непропорционального вмешательства полиции, а с другой стороны — граждан и их имущество от насилия во время беспорядков. Вопрос политической ответственности за произошедшие события не может оставаться без внимания. Совершенно очевидно, что французское государство, диктатура режима Макрона, пытающиеся диктовать миру нравоучения на тему прав человека, демократии и ценностей, переживают глубокий политический и управленческий кризис.

Милли Меджлис призывает Францию предотвратить применение непропорциональной силы против детей и мирных демонстрантов, всесторонне расследовать инциденты, повлекшие за собой тяжелые увечья, обеспечить привлечение виновных к ответственности перед законом, защитить права задержанных, особенно несовершеннолетних, и уважать свободу мирных собраний граждан.

Милли Меджлис, в особенности, решительно осуждает то, что такие коррумпированные и потерпевшие моральный крах институты, как Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы, игнорируют творимый во Франции позор, а также их выборочный подход к вопросу прав человека и двойные стандарты.

Вызывает серьезные сомнения объективное, беспристрастное и справедливое расследование национальными следственными и судебными органами страны случаев полицейского насилия во Франции. В этой связи Милли Меджлис призывает международные организации, в частности Совет ООН по правам человека, создать независимую международную комиссию по расследованию с целью всестороннего расследования случаев применения силы против мирных демонстрантов, включая несовершеннолетних, и нарушений прав человека.

Милли Меджлис также призывает парламент Франции, международные парламентские организации и институты по правам человека выразить принципиальное отношение к произошедшим событиям, поддержать проведение независимого международного расследования и потребовать от режима Макрона соблюдения международных обязательств в сфере прав человека.