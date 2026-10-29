Скончалась профессор БГУ Адиля Аббасова

Скончалась профессор кафедры физики полупроводников физического факультета Бакинского государственного университета Адиля Аббасова.

Руководство и коллектив Бакинского государственного университета на страницах учебного заведения в социальных сетях выразили соболезнования в связи с кончиной профессора Адили Аббасовой, передав слова глубокого сочувствия ее семье и близким.

Адиля Аббасова родилась 3 августа 1942 года в поселке Пирчиван Зангиланского района. В 1959-1964 годах училась на физическом факультете БГУ. В 1966-1969 годах проходила аспирантуру в Институте физики Академии наук Азербайджана. В 1968-1969 годах по решению Президиума Академии наук была направлена в Институт физики полупроводников Академии наук Украины для проведения научных исследований.

В 1970 году ей была присуждена ученая степень кандидата физико-математических наук, в 1987 году - доктора физико-математических наук. В 1995 году она получила звание профессора.

В 1964-1982 годах Адиля Аббасова работала в Институте физики Академии наук Азербайджана, а в 1982-1992 годах - в Научно-исследовательском институте прикладной физики в Москве.

В 1992 году ее пригласили в Верховный Совет Азербайджанской Республики, где она была назначена руководителем отдела науки, образования и культуры в составе подразделения по вопросам социально-культурного законодательства Аппарата. С 1993 года она работала в секретариате постоянных комиссий Аппарата, а с 1994 года занимала руководящие должности в отделе постоянных комиссий.

В 1995-2020 годах Адиля Аббасова возглавляла отдел социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса Азербайджана.

Она представляла Азербайджан на международных встречах, посвященных проблемам женщин, в разных странах мира.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики в 2004 году Адиле Аббасовой был присвоен квалификационный класс государственного советника 2-го класса. В 2007 году она была награждена медалью «За отличие на государственной службе», а в 2020 году - орденом «За службу Отечеству» II степени.

Allah rəhmət eləsin!